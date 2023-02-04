asmikmovsisyan11

В последние годы я проходила обучение без возможности работать. Однако, за это время я успела побывать в более 20 странах мира, где смогла развить навыки в межкультурных коммуникациях и качественно поднять свой английский язык. Также, прошла практику по письменному переводу на двух языках( англ, франц). На данный момент стремлюсь найти работу, которая бы позволила мне обрести новые знания и опыт для дальнейшего развития. Со свой стороны могу предложить качественную и высокую скорость работы.