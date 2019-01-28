asmk99

Владимир Мокеев asmk99

 
52 годаРоссия/Северодвинск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Сверстать лендинг

    $35

    Нужно сверстать лейдинг до 2 февраля 21-00. Обязательно кроссбраузерно, адаптивность сайта. Все подробности обсудим с кандидатами.

    HTML-верстка57 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Необходимо нарисовать дизайн лендинга в формате PSD. Тематика: металлоконструкции ( смотровые ямы, изготовление и монтаж ) Сроки - 26 января. 21-00 Мск. Стоимость - 2 500 руб.Приоритет будет отдаваться фрилансерам,которые уже работали с данной тематикой. Прикрепляйте примеры своих работ ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад