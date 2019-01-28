Необходимо нарисовать дизайн лендинга в формате PSD. Тематика: металлоконструкции ( смотровые ямы, изготовление и монтаж ) Сроки - 26 января. 21-00 Мск. Стоимость - 2 500 руб.Приоритет будет отдаваться фрилансерам,которые уже работали с данной тематикой. Прикрепляйте примеры своих работ ...