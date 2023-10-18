asoldatenko453gm

Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов; печать текста от книжных носителей, ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесении правок набор информации с представленных графических файлов в текстовой документ. Вывод информации с картинок, аудио, видео, и других источников. При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.