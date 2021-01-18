Специалист по Asterisk (Киев)

Строю телефонию для бизнеса на базе Asterisk. От небольших PBX, построенных на компьютерах, помещающихся в ладонь (вот такой неттоп﻿ легко может делать пятьдесят одновременных вызовов), до распределенных сетей, состоящих из множества взаимодействующих друг с другом Asterisk.

Готовые PBXявляются config-based. Преимущества подобного подхода состоит в том, что при должном

документировании ключевых конфигурационных файлов, любые изменения в настройки вносить очень и очень несложно.

Операционная система — FreeBSD. Выбор сделан по одной причине — я с ней работаю двадцать лет, а хороший результат, как подсказывает здравый смысл, можно получить только в том случае, когда хорошо знаком с инструментом.