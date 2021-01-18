Специалист по Asterisk (Киев)
- Строю телефонию для бизнеса на базе Asterisk. От небольших PBX, построенных на компьютерах, помещающихся
в ладонь (вот такой неттоп легко может делать пятьдесят одновременных вызовов), до распределенных сетей, состоящих из множества взаимодействующих друг с другом Asterisk.
- Готовые PBXявляются config-based. Преимущества подобного подхода состоит в том, что при должном
- Операционная система — FreeBSD. Выбор сделан по одной причине — я с ней работаю двадцать лет, а хороший результат, как подсказывает здравый смысл, можно получить только в том случае, когда хорошо знаком с инструментом.
документировании ключевых конфигурационных файлов, любые изменения в настройки вносить очень и очень несложно.
Мои услуги
- Создание телефонии (установка, настройка Asterisk, уникальное озвучивание, подключение, тестирование...)
- Обслуживание (озвучивание, изменение настроек, резервирование/восстановление, ремонт, апгрейд)
- Сопровождение (обслуживание, выполняющиеся регулярной основе, консультирование и мониторинг)
- Аудит (существующую телефонию, бизнес-процессы...)
- Разработка ПО (расширение функционала телефонии интеграцией с «1С:Предприятие». Пример тут)
Функции PBX
Познакомится с примером брифа на Asterisk-телефонию вы сможете тут.
Базовые функции
- Маршрутизация по дате и времени
- Очереди обслуживания вызовов
- Озвучивание телефонии
- Интерактивные голосовые меню
- Музыка во время ожидания
- Фиксирование данных о вызовах
- Запись разговоров
- Голосовая почта
- Конференц-связь
- Обработка ошибок вызова
- Создание пула внутренних номеров
- Внутренние вызовы
- Перевод вызова
- Перехват вызова
- Парковка вызова
- Внешние SIP-подключения
- Подключения, использующие GSM- и VOIP-шлюзы
- Возможность использования различных алгоритмов обработки вызовов одновременно
- Маршрутизация по дате и времени
- Уникальное голосовое приветствие
Комплекс «Телефония под ключ»
- Целый набор «железа» (IP-телефоны, GSM-шлюзы, VOIP-шлюзы, гарнитуры, компьютер...)
- Услуги по созданию и запуску телефонии (аудит, консультирование, установка и настройка, запуск, обучение, документирование, сопровождение)
- Идентификация звонящих включена (вот тут причины внедрять идентификацию звонящих)
- Возможны командировки по Украине.