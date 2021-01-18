asp17

Антон asp17

 
46 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Специалист по Asterisk (Киев)
  • Строю телефонию для бизнеса на базе Asterisk. От небольших PBX, построенных на компьютерах, помещающихся

    в ладонь (вот такой неттоп﻿ легко может делать пятьдесят одновременных вызовов), до распределенных сетей, состоящих из множества взаимодействующих друг с другом Asterisk.

  • Готовые PBXявляются config-based. Преимущества подобного подхода состоит в том, что при должном

    • документировании ключевых конфигурационных файлов, любые изменения в настройки вносить очень и очень несложно.

  • Операционная система — FreeBSD. Выбор сделан по одной причине — я с ней работаю двадцать лет, а хороший результат, как подсказывает здравый смысл, можно получить только в том случае, когда хорошо знаком с инструментом.

Мои услуги

  • Создание телефонии (установка, настройка Asterisk, уникальное озвучивание, подключение, тестирование...)
  • Обслуживание (озвучивание, изменение настроек, резервирование/восстановление, ремонт, апгрейд)
  • Сопровождение ﻿(обслуживание, выполняющиеся регулярной основе, консультирование и мониторинг)
  • Аудит (существующую телефонию, бизнес-процессы...)
  • Разработка ПО (расширение функционала телефонии интеграцией с «1С:Предприятие». Пример тут﻿)
Больше про услуги вы можете прочитать тут.

Функции PBX

Познакомится с примером брифа на Asterisk-телефонию вы сможете тут.

Базовые функции

  • Маршрутизация по дате и времени
  • Очереди обслуживания вызовов
  • Озвучивание телефонии
  • Интерактивные голосовые меню
  • Музыка во время ожидания
  • Фиксирование данных о вызовах
  • Запись разговоров
  • Голосовая почта
  • Конференц-связь
  • Обработка ошибок вызова
Внутренняя телефония

  • Создание пула внутренних номеров
  • Внутренние вызовы
  • Перевод вызова
  • Перехват вызова
  • Парковка вызова
Внешняя телефония предусматривает

  • Внешние SIP-подключения
  • Подключения, использующие GSM- и VOIP-шлюзы
Входящие вызовы

  • Возможность использования различных алгоритмов обработки вызовов одновременно
  • Маршрутизация по дате и времени
  • Уникальное голосовое приветствие

Комплекс «Телефония под ключ»

 

  • Целый набор «железа﻿» (IP-телефоны, GSM-шлюзы, VOIP-шлюзы, гарнитуры, компьютер...)
  • Услуги по созданию и запуску телефонии (аудит, консультирование, установка и настройка, запуск, обучение,  документирование, сопровождение)
  • Идентификация звонящих включена (вот тут причины﻿ внедрять  идентификацию звонящих)
  • Возможны командировки по Украине.
FreeBSDAsteriskVoIP