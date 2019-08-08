Программирую на php, верстаю, работаю с drupal и wp

Пару профилей. Отзывы, портфолио.

https://www.free-lance.ru/users/aspher/

http://freelance.ru/users/aspher/

Моя основная специализация:

- Разработка технического задания и модели сайта;

- Создание сайтов под ключ

- Интернет-магазин

- Сайты любой сложности (development, support, upgrading, multilanguage)

- Оказываю услуги по техподдержке

Стэк технологий:

- CSS/HTML, CSS3, HTML5, SCSS, CSS-анимация, адаптивная верстка

- PHP. Codeigniter Framework

- PHP. Drupal, Wordpress CMS

- JS, Jquery, AJAX