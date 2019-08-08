Программирую на php, верстаю, работаю с drupal и wp
Пару профилей. Отзывы, портфолио.
https://www.free-lance.ru/users/aspher/
http://freelance.ru/users/aspher/
Моя основная специализация:
- Разработка технического задания и модели сайта;
- Создание сайтов под ключ
- Интернет-магазин
- Сайты любой сложности (development, support, upgrading, multilanguage)
- Оказываю услуги по техподдержке
Стэк технологий:
- CSS/HTML, CSS3, HTML5, SCSS, CSS-анимация, адаптивная верстка
- PHP. Codeigniter Framework
- PHP. Drupal, Wordpress CMS
- JS, Jquery, AJAX
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