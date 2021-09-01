asryzhova

Анастасия asryzhova

 
25 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Переводчик (китайский, английский)

Образование: 

Российский Государственный Гуманитарный Университет (РГГУ), Москва. Специальность: перевод и переводоведение (лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений). Степень: специалист, с отличием.

Стажировки:

University of International Business and Economics (UIBE), Пекин. Языковая стажировка (китайский язык, advanced), сентябрь 2019 - январь 2020. 

Опыт работы:

Переводчик (май 2020 - настоящее время)

Перевод книг и статей различной тематики (преимущественно технической и экономической направленности) с китайского и английского языков на русский язык.

Иностранные языки: 

  • Китайский - С1
  • Английский - С1
Ключевые навыки: 

  • письменный перевод
  • перевод юридической и технической документации
  • перевод договоров
  • художественный перевод
  • перевод субтитров