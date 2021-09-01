Переводчик (китайский, английский)

Образование:

Российский Государственный Гуманитарный Университет (РГГУ), Москва. Специальность: перевод и переводоведение (лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений). Степень: специалист, с отличием.

Стажировки:

University of International Business and Economics (UIBE), Пекин. Языковая стажировка (китайский язык, advanced), сентябрь 2019 - январь 2020.

Опыт работы:

Переводчик (май 2020 - настоящее время)

Перевод книг и статей различной тематики (преимущественно технической и экономической направленности) с китайского и английского языков на русский язык.

Иностранные языки:

Китайский - С1

Английский - С1