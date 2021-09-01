Переводчик (китайский, английский)
Образование:
Российский Государственный Гуманитарный Университет (РГГУ), Москва. Специальность: перевод и переводоведение (лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений). Степень: специалист, с отличием.
Стажировки:
University of International Business and Economics (UIBE), Пекин. Языковая стажировка (китайский язык, advanced), сентябрь 2019 - январь 2020.
Опыт работы:
Переводчик (май 2020 - настоящее время)
Перевод книг и статей различной тематики (преимущественно технической и экономической направленности) с китайского и английского языков на русский язык.
Иностранные языки:
- Китайский - С1
- Английский - С1
- письменный перевод
- перевод юридической и технической документации
- перевод договоров
- художественный перевод
- перевод субтитров
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