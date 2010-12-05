Дополнительные занятия по русскому языку и литературе

Компания ноутбук-сервис осуществляет качественный, профессиональный ремонт, диагностику и профилактику ноутбуков. Специалисты нашей компании прошли подготовку и сертификацию в учебных центрах компаний производителей. Мы работаем с такими брендами как Sony, Asus, Acer, HP, Apple. Сроки исполнения ремонта зависят от степени сложности поломки и обычно колеблется в районе 2-3 дней. Мы работаем только с оригинальными запчастями и комплектующим, поэтому даем гарантию на все виды работ не менее месяца.