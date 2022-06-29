Тестирование, MS Excel, MS Power BI, MS Project

Опыт работы ИТ сфере более 9 лет, преподаватель со стажем более 17 лет, собственный авторский курс «Excel: от таблиц до PRO», "Анализ данных в Power BI", "Тестирование ПО. Начальный уровень", "Тестирование ПО. Продвинутый уровень", "Управление проектами в MS Project"опыт работы на проектах по направлению: разработка программного обеспечения, информационная безопасность, аналитика. Основное мое преимущества: отвественность, достижение поставленных целей качественно и в срок.