веб-дизайнер/полиграфисеский дизайнер

Меня зовут Асель и я веб-дизайнер. Специализируюсь на дизайне односторонних сайтов для инфопродуктов и малого бизнеса, а еще презентации, баннеры, чек-листы и оформляю социальные сети. Люблю делать продуктивный дизайн с точки зрения маркетинга, провожу глубинные интервью, исследую нишу и аудиторию.

В имею опыт полиграфического дизайна, где и по сей день разрабатываю логотипы, брендбуки, буклеты, и многое другое. Имеется опыт в разработке наружной рекламы. Работаю в таких программах как Figma, Tilda, Photoshop, CorelDraw.

Буду полезна, если вы цените не только красивый, но и продуктивный дизайн.