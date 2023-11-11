assel86

Асель assel86

 
38 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
веб-дизайнер/полиграфисеский дизайнер

Меня зовут Асель и я веб-дизайнер. Специализируюсь на дизайне односторонних сайтов для инфопродуктов и малого бизнеса, а еще презентации,  баннеры, чек-листы и оформляю социальные сети. Люблю делать продуктивный дизайн с точки зрения маркетинга, провожу глубинные интервью, исследую нишу и аудиторию. 

В имею опыт полиграфического дизайна, где и по сей день разрабатываю логотипы, брендбуки, буклеты,  и многое другое. Имеется опыт в разработке наружной рекламы. Работаю в таких программах как Figma, Tilda, Photoshop, CorelDraw. 

Буду полезна, если вы цените не только  красивый, но и продуктивный дизайн. 