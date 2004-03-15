Делаю сайты "под ключ", также дорабатываю и исправляю сайты

Всем привет! Мне 17 лет. Являюсь веб-разработчиком. Могу разрабатывать разные сайты используя для этого современные инструменты программирования. Могу писать скрипты при помощи JQuery, Native JS, а так-же осваиваю React.js и Redux. Могу работать с готовой CMS WordPress, создавать темы для нее, а так же выгружать контент. К разработке отношусь очень серьезно и всегда стараюсь выполнить проект в срок, порой даже жертвуя сном.

Мое портфолио:

https://assetkad.netlify.app/