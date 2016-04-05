Цель: Ищу удалённую работу. Wordpress. Копирайт. Рерайт. Написание тренингов. Подбор тестов. Наполнение сайтов. Работа с кадрами. Подбор персонала.

Резюме.

Работаю с Wordpress. Копирайтинг. Рерайтинг. Опыт проведения и написание тренингов разной тематики. Психологическое консультирование. Работа с подбором кадров. Организация обучения будущих работников под требования работодателей. Подбор персонала работодателю. Проведение семинаров. Написание статей в газеты. Быстро обучаюсь. Исполнительная и трудолюбивая. Стремлюсь к развитию и знаниям.