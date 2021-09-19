образование: Среднее профессиональное БУ "Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера"Квалификация:художник-мастер, педагогпо специальности:Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Художественная керамикагод выпуска- 2017г.дополнительное образование: с 2018 по 2019 прошла языковой курс по китайскому языку в 鲁东大学(Ludong University), поступила на бакалавриат работаю с Photoshop и Corel Draw с 2014 года. Занимаюсь профессиональной ретушью моделей, товаров, интерьеров. Также разрабатываю этикетки, стикеры, банеры. Есть опыт работы с созданием фотозон и росписи стен.о себе: Коммуникабельная; целеустремленная; имею художественный взгляд; ответственно отношусь к работе; быстро обучаюсь; компетентная; умею заинтересовать; любознательная. Всегда готова помочь.

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