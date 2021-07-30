👉SEO продвижение и оптимизация сайтов. 👌Знаю как занять ТОП-10!
👉 Совокупный опыт в сфере поискового маркетинга: 10 лет.
👉 Специализируюсь на следующих видах работ:
✅ Продвижение и оптимизация сайтов (в конкурентных и высококонкурентных нишах).
✅ Увеличение конверсии (подготовка маркетиногового аудита).
✅ Комплексные работы по продвижению бизнеса в интернете (SEO + маркетинг).
✅ Улучшение поведенческих факторов (ПФ) белыми методами.
💣 Портфолио работ: https://astahov.one/case.html
💣 Сертифицированный специалист Seowork: https://seowork.ru/partners/experts
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