👉SEO продвижение и оптимизация сайтов. 👌Знаю как занять ТОП-10!

👉 Совокупный опыт в сфере поискового маркетинга: 10 лет.

👉 Специализируюсь на следующих видах работ:

✅ Продвижение и оптимизация сайтов (в конкурентных и высококонкурентных нишах).

✅ Увеличение конверсии (подготовка маркетиногового аудита).

✅ Комплексные работы по продвижению бизнеса в интернете (SEO + маркетинг).

✅ Улучшение поведенческих факторов (ПФ) белыми методами.

💣 Портфолио работ: https://astahov.one/case.html

💣 Сертифицированный специалист Seowork: https://seowork.ru/partners/experts