astanuasamonga

Образование:2004-2009 – CОГУ им. К.Хетагурова, факультет журналистики, специальность – журналист.

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

2002– 2006 г. – радио МСС, ведущая эфира, автор программ, журналист информационного портала.Должностные обязанности:освещение профильных мероприятий и событий, написание аналитических материалов,разработка и реализация собственных проектов, рубрик,проведение интервью,написание новостей,мониторинг СМИ,работа с пресс-релизами, официальными обращениями и т.д.

2006 - 2007 – и.о начальника пресс-службы УФСИН по РСО-Алания, пресс-секретарь министра ВД по Республике.

2006 - радио "Европа-плюс" ( Владикавказ) - корреспондент,

2006-2011 редактор службы новостей ГТРК "Алания", радио "Алания" - ведущая эфира, автор программ, корреспондент, редактор инф.службы.

2011-2012 - журналист "РГ".

2011-2012 - пресс-секретарь главного тренера сборной России по вольной борьбе Джамболата Тедеева, помощник по предвыборной кампании, редактор и обозреватель оппозиционного сайта "Uasamonga.ru", помощник кандидата в Президенты РЮО Аллы Джиоевой.

2013-2014 - муз. редактор "Кавказ-радио" редактор и обозреватель сайта "Nog Uasamonga.ru"-должностные обязанности:набор и собирание материала, подготовка и проведение интервью, написание материала/

Личностные качества:стремление к профессиональному росту и самоусовершенствованию, ответственность, быстрая обучаемость, коммуникабельность, целеустремленность, творческий подход к решению проблем, аналитический склад ума, инициативность, пунктуальность.