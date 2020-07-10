Контент - менеджер инстаграм.
Контент - менеджер InstagramЯ тот человек, который возьмёт на себя ваш Instagram частично или полностью. Работаю как с бизнес страницами, так и личными страницами. В мои услуги входят: • разработка концепции страницы и контент плана;• оформление аккаунта;• продвижение аккаунта (платные и бесплатные инструменты);• ведение аккаунта (фото, видео, посты, сториз);• проведение мероприятий и акций;• ответы Direct и на комментарии;• помощь с позиционированием;• специфика ведения бизнес аккаунтов (рассылка W.A, паралелльная работа с vk, fb);• сощдание рекламных креативов, тестов и сториз. Стоимость ведения аккаунта 25.000 р. Подробные вопросы можете задать в л.с или по телефону.
Действие аккаунта приостановлено!