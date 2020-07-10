astasea

Анастасия astasea

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Контент - менеджер инстаграм.

Контент - менеджер Instagram‍ 

Я тот человек, который возьмёт на себя ваш Instagram частично или полностью. Работаю как с бизнес страницами, так и личными страницами.

В мои услуги входят:

• разработка концепции страницы и контент плана;• оформление аккаунта;• продвижение аккаунта (платные и бесплатные инструменты);• ведение аккаунта (фото, видео, посты, сториз);• проведение мероприятий и акций;• ответы Direct и на комментарии;• помощь с позиционированием;• специфика ведения бизнес аккаунтов (рассылка W.A, паралелльная работа с vk, fb);• сощдание рекламных креативов, тестов и сториз.

Стоимость ведения аккаунта 25.000 р. Подробные вопросы можете задать в л.с или по телефону.