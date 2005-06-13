Репетитор,графика сайтов,фотографии

Здравствуйте!Меня зовут Анастасия,я могу вам помочь сделать дизайн Веб-сайтов,перевести текст(англо-рус),обработать фотографии!Также могу быть администратором вашего сайта!

Также могу быть репетитором по истории Украины)

Я закончила художествинную школу,делаю на заказы брошки,так что личность творческая)

Историю Украины знаю довольно хорошо,также хорошо как и английский.Также есть мед.образование,могу помочь с биологией.

Обращайтесь!