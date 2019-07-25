astefanyshyn

Опытный разработчик полного стека Битрикс, Битрикс24, PHP, MySQL

Добрый день и спасибо что посетили мой профиль. Я являюсь разработчиком и интегратором ООО «Игнис Фатум» - компании по разработке веб-приложений и программного обеспечения в Украине.

Мы специализируемся на полномасштабной разработке интернет-сервисов и веб-сервисов B2B и B2C для электронной коммерции. Мы предлагаем полный или частичный цикл разработки вашего веб-проекта: прототип, веб-дизайн, PSD в HTML, веб-разработка, размещение на хостинге и дальнейшая поддержка.

Наши особенности:

✔️ Эксперты с опытом работы более 6 лет. Ваш проект в надежных руках.

✔️ Качество работы проверяется трижды: исполнителем на стадии разработки, тестером - на наличие серьезных ошибок, руководителем группы - на качество.

✔️ ServicesРазработка REST-сервисов, платформ B2B, высоконагруженных систем.

✔️B2Разработка электронной коммерции B2C, интеграция с CRM / ERP-системами на REST API.

✔️Интеграция платежного шлюза.

✔️Мобильное приложение для ваших сайтов.

Мы работаем с:

Графический дизайн: Adobe Photoshop, Corel Draw

Фронтенд разработка: HTML5 / CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap 4, Angular

Бекенд разработка: PHP, Bitrix Framework

База данных: MySQL, PostgreSQL

Наша работа - это наша страсть!