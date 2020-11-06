astels2009

Евгений Мануйлов astels2009astels2009
30 летРоссия/Новосибирск
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Лендинг, каталог, интернет-магазин на WordPress
Обо мне
Занимаюсь web - разработкой, более 4-х лет.
Специализируюсь преимущественно на WORDPRESS проектах.
Люблю сложные и интересные проекты.
Instagram - https://www.instagram.com/zentosska/
GitHub - https://github.com/SolDier2018
GitLab - https://gitlab.com/JoneManuylov
Чем занимаюсь
- веб программирование / скрипты
- верстка сайтов любой сложности (от лендингов до интернет-магазинов и порталов)
- натяжка верстки на CMS (wordpress), интернет-магазины (wordpress + woocommerce)
- Интернет-магазины (Woocommerce)
- Мультиязычность
- API социальных сетей (Авторизация и т.д)
- Google Maps API
- Интеграция платежных шлюзов
- Наполнение WP (woocommerce) сайтов
- PHP/Mysql
- HTML5/CSS3 (Pixel perfect)
- JavaScript, ReactJS, React Native
- SASS/SCSS + gulp
- Верстка страницы от 8000 ₽
- Верстка и синхронизация с WordPress от 12000 ₽
- Интернет-магазин от 18000 ₽
- Решение различных задач от 1000 ₽
- Работаю по предоплате 30%
- Способы оплаты - банковский перевод, наличные.
- Соблюдение сроков
- Оговоренный план работы и стоимость
- Вежливость
- Доступность в рабочее время (8-00 - 20-00)
Действие аккаунта приостановлено!