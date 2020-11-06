astels2009

Евгений Мануйлов astels2009

 
30 летРоссия/Новосибирск
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Лендинг, каталог, интернет-магазин на WordPress

Обо мне

Занимаюсь web - разработкой, более 4-х лет.

Специализируюсь преимущественно на WORDPRESS проектах.

Люблю сложные и интересные проекты.

VK - https://vk.com/zelezno

Instagram - https://www.instagram.com/zentosska/

GitHub - https://github.com/SolDier2018

GitLab - https://gitlab.com/JoneManuylov

Чем занимаюсь

  • веб программирование / скрипты
  • верстка сайтов любой сложности (от лендингов до интернет-магазинов и порталов)
  • натяжка верстки на CMS (wordpress), интернет-магазины (wordpress + woocommerce)
Что делаю на WordPress

  • Интернет-магазины (Woocommerce)
  • Мультиязычность
  • API социальных сетей (Авторизация и т.д)
  • Google Maps API
  • Интеграция платежных шлюзов
  • Наполнение WP (woocommerce)  сайтов
Навыки в программирования (Skills)

  • PHP/Mysql
  • HTML5/CSS3 (Pixel perfect)
  • JavaScript, ReactJS, React Native
  • SASS/SCSS + gulp
Стоимость

  • Верстка страницы от 8000 ₽
  • Верстка и синхронизация с WordPress от 12000 ₽
  • Интернет-магазин от 18000 ₽
  • Решение различных задач от 1000 ₽
Оплата

  • Работаю по предоплате 30%
  • Способы оплаты - банковский перевод, наличные.
Чего придерживаюсь в работе

  • Соблюдение сроков
  • Оговоренный план работы и стоимость
  • Вежливость
  • Доступность в рабочее время (8-00 - 20-00)
PHPJavascriptWordPressMySQLВерстка сайтаHTMLWooCommerceReact NativeSCSSSASSGulpReact.js