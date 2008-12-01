asterias_rubens

Нина Табакова asterias_rubens

 
43 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Разработка сайтов на основе системы управления информацией CMS (www.sirius-cms.ru)

Работа исходя из требований заказчика. Диапазон цен:

"простые" сайты - от 50 тысяч;

"сложные" сайты - от 200 тысяч

Сроки:

простые сайты "под ключ" - от 20 дней;

сложные сайты "под ключ" - по индивидуальной договоренности;

установка и настройка CMS - от 7 дней.

Наши разработки:

http://autotransservice.ru/

http://lionspalace.ru/

http://1002.ru

http://www.tplants.com/

http://oriflame.svdot.ru/

http://neringa-iris.ru/