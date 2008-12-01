asterias_rubens

Нина Табакова asterias_rubensasterias_rubens
43 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Разработка сайтов на основе системы управления информацией CMS (www.sirius-cms.ru)
Работа исходя из требований заказчика. Диапазон цен:
"простые" сайты - от 50 тысяч;
"сложные" сайты - от 200 тысяч
Сроки:
простые сайты "под ключ" - от 20 дней;
сложные сайты "под ключ" - по индивидуальной договоренности;
установка и настройка CMS - от 7 дней.
Наши разработки:
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