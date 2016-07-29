Перевод документов и текстов (англ./нем.яз)

Образование: высшее, степень специалиста филологии.

Языки: английский, немецкий

Тематика: техническая, художественная, медицинская, юридическая, письма, статьи, журналистика, веб-контент и т.д.

Навыки:

Trados, WordPress, FineReader, доскональное владение Microsoft Word,

безупречное знание русского языка, умение грамотно и красиво выражать мысли.

Работаю с форматами doc, pdf, ppt, php и др.

Средняя скорость: 6-7 страниц в день.

Тариф: 200 рублей за 1000 знаков с пробелами исходного текста. Приступаю к

работе после полной предоплаты.

Методы оплаты: Сбербанк,Contact,Western Union,QIWI

Если вам нужен перевод, присылайте ваши тексты для бесплатного просчёта стоимости на [email protected] , указав язык и срок. Принимаю тексты в разных форматах.