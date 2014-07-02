Продукт/проджект менеджмент (проектирование/контроль разработки)

Организация старт-апа, реализация бизнес-идеи, выработка бизнес- и юзабилити-идей, описание проектно-функциональных технического задание и создание вайрфреймов, создание инструментов контроля эффективности, контроль и принятие результатов разработки, анализ результатов внедрения, создание и контроль воркфлоу по методологии скрам/аджаил.

Примеры достижений: создание воркфлоу, описание-реализация-прием всего бизнес-функционала, вывод проекта на окупаемость на рынке России.