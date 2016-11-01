Опыт работы на бирже готового контента

Привет, меня зовут Марина. Я занимаюсь копирайтингом с 2012 года. Работала на биржах (в том числе Адвего), а также напрямую с заказчиками по почте. Пишу тексты на различную тематику. С примерами работ можно ознакомиться здесь:

http://astramarina79.blogspot.ru/p/blog-page_9718.html

Тексты с ключами, SEO- копирайтинг, есть небольшой опыт работы контент-менеджером.

От себя гарантирую качество, грамотность, соблюдение сроков, высокий процент уникальности.