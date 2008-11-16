Компания Yalla Design успешно трудится в области создания торговых марок, имиджа компании и продаваемого продукта и услуг. В сферу нашей деятельности входят разработка фирменного стиля, 3D моделирование, дизайн упаковки продукта, создание POS-материалов, копирайтинг, web дизайн и аэрография.Несмотря на то, что большая часть работ связана с бизнес проектами, мы с удовольствием принимаем участие в создании неповторимого образа для индивидуальных объектов. В обоих случаях наша задача – сделать окружающий Вас мир интереснее, а Ваш бизнес успешнее.