astrofillit

Валера Астрофиллит astrofillit

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Основное направление деятельности - написание JS скриптов и верстка.

больший интерес представляют JS проекты.

технологии - связка (X)HTML + CSS + JavaScript, базовые знания SSI

пакеты графических программ - PhotoShop, базовые знания Illustrator.

HTML

— div / table || div + table

— статика и резина, полурезина

— кроссбраузерность

— валидность

— семантика на среднем уровне

— базовая оптимизация под SEO

— правка чужой верстки

— ручная верстка (верстаю в NotePad++)

опыт работы: 2 года

CSS

— внешние стили

опыт работы: 2 года

JavaScript

— создание различной анимации

— всплывающие окна

— галереи

— карты проезда

— игры (реализовал Snake2 и Memory)

— калькуляторы

— работа с датой и временем

— программное задание таблиц стилей

имеется собственный висивиг редактор в разработке

сторонними библиотеками, как правило, не пользуюсь

опыт работы: 1.5 года

PhotoShop

— создание графики

— редактирование графики

— создание гиф-анимации

— обработка графики для веб

— написание макросов для пакетной обработки

опыт работы: 3 года

на данный момент изучаю CMS Joomla, XML, запросы XMLHttp, PHP.

PHPJavascriptHTMLCSSJoomlaIllustratorPhotoshopПравки в верстке
Портфолио