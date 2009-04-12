Валера Астрофиллит astrofillitastrofillit
Основное направление деятельности - написание JS скриптов и верстка.
больший интерес представляют JS проекты.
технологии - связка (X)HTML + CSS + JavaScript, базовые знания SSI
пакеты графических программ - PhotoShop, базовые знания Illustrator.
HTML
— div / table || div + table
— статика и резина, полурезина
— кроссбраузерность
— валидность
— семантика на среднем уровне
— базовая оптимизация под SEO
— правка чужой верстки
— ручная верстка (верстаю в NotePad++)
опыт работы: 2 года
CSS
— внешние стили
опыт работы: 2 года
JavaScript
— создание различной анимации
— всплывающие окна
— галереи
— карты проезда
— игры (реализовал Snake2 и Memory)
— калькуляторы
— работа с датой и временем
— программное задание таблиц стилей
имеется собственный висивиг редактор в разработке
сторонними библиотеками, как правило, не пользуюсь
опыт работы: 1.5 года
PhotoShop
— создание графики
— редактирование графики
— создание гиф-анимации
— обработка графики для веб
— написание макросов для пакетной обработки
опыт работы: 3 года
на данный момент изучаю CMS Joomla, XML, запросы XMLHttp, PHP.
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