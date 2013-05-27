Группа разработчиков в области WEB и прикладного ПО.

Знания:

Языки программирования:

C/C++

C#

Pascal

Технологии компьютерной графики:

OpenGL

DirectX

Языки и технологии web-разработки:

HTML

CSS

PHP

JavaScript

JQuery

ASP.NET WebForms

ASP.NET MVC

ASP.NET Ajax

XML

Silverlight.

Технологии разработки прикладного ПО:

WCF

WPF

Qt.

Работа с базами данных:

SQL

Transact-SQL

Microsoft SQL Server

LINQ

MySQL

Entity Framework

Опыт работы - 5 лет.

Опыт работы в следующих сферах:

Разработка программного обеспечения для тренажерных комплексов, работа с компьютерной графикой. Разработка прикладных программ для ОС Windows.

Разработка сайтов по технологиям ASP.NEt WebForms и ASP.NET MVC, HTML/CSS-верстка, использование JavaScript, JQuery и ASP.NET Ajax.

Работа с базами данных в среде Microsoft SQL Server

Программирование МК Cortex M3

Разработка и поддержка информационных систем на Linux и Windows. Программирования приложений на C#, Qt, C++, Delphi, NSIS, Bash-скрипт, проектирование БД.

Разработка приложения для ВПК на Qt под Linux.

Разработка приложения с использованием технологий Microsoft(Silverlight, WPF, WCF, Entity Framework).

Разработка информационных систем в области видеофиксации.

Личные качества:

Справедливость, ответственность, нацеленность на результат.

О себе:

asu4team - это команда IT-специалистов, выпускников ЮРГТУ (НПИ) по специальности АСУ. После более двух лет работы в различных областях IT-сферы мы решили организовать совместную работу для выполнения проектов на фриланс биржах. Мы ищем интересные проекты и не боимся трудностей. Со своей стороны гарантируем нацеленность на качество результата и полное удовлетворение требований заказчика.