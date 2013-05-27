Знания:
Языки программирования:
C/C++
C#
Pascal
Технологии компьютерной графики:
OpenGL
DirectX
Языки и технологии web-разработки:
HTML
CSS
PHP
JavaScript
JQuery
ASP.NET WebForms
ASP.NET MVC
ASP.NET Ajax
XML
Silverlight.
Технологии разработки прикладного ПО:
WCF
WPF
Qt.
Работа с базами данных:
SQL
Transact-SQL
Microsoft SQL Server
LINQ
MySQL
Entity Framework
Опыт работы - 5 лет.
Опыт работы в следующих сферах:
Разработка программного обеспечения для тренажерных комплексов, работа с компьютерной графикой. Разработка прикладных программ для ОС Windows.
Разработка сайтов по технологиям ASP.NEt WebForms и ASP.NET MVC, HTML/CSS-верстка, использование JavaScript, JQuery и ASP.NET Ajax.
Работа с базами данных в среде Microsoft SQL Server
Программирование МК Cortex M3
Разработка и поддержка информационных систем на Linux и Windows. Программирования приложений на C#, Qt, C++, Delphi, NSIS, Bash-скрипт, проектирование БД.
Разработка приложения для ВПК на Qt под Linux.
Разработка приложения с использованием технологий Microsoft(Silverlight, WPF, WCF, Entity Framework).
Разработка информационных систем в области видеофиксации.
Личные качества:
Справедливость, ответственность, нацеленность на результат.
О себе:
asu4team - это команда IT-специалистов, выпускников ЮРГТУ (НПИ) по специальности АСУ. После более двух лет работы в различных областях IT-сферы мы решили организовать совместную работу для выполнения проектов на фриланс биржах. Мы ищем интересные проекты и не боимся трудностей. Со своей стороны гарантируем нацеленность на качество результата и полное удовлетворение требований заказчика.