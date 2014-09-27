Продвижение и администрирование групп в социальных сетях. Привлечение трафика из социальных сетей.

Пример работы:

http://www.odnoklassniki.ru/decokit

https://vk.com/decokit

https://www.facebook.com/decokit1

В ВКонтакте полностью оформляла Меню и внутренние страницы Меню. В остальных социальных сетях создавала группы с 0 меньше месяца назад и осуществляю продвижение только бесплатными методами.

Привлечение трафика из социальных сетей на посадочную страницу компании (Проведение рекламной кампании для привлечения подписчиков на подписную страницу. Результаты: CTR - 0.088 Стоимость перехода - 3,35 руб.)