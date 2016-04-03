asushkova

Анна Копачевская asushkova

 
42 годаРоссия/Ростов-на-Дону
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

УСЛУГИ:

- Наполнение сайта контентом

- Обработка фотографий

- Разработка логотип для сайта

- Разработка дизайна визитки, листовки, флаера или фирменного стиля

Цена на услуги договорная.

Примеры наполнения каталогов:

www.cuckoo-krym.ru Техника Cuckoo

www.shop-woman.com.ua Женское белье

www.upenergy.com.ua Спортивное питание

www.mebel-luxury.com.ua Мебель

www.biko.com.ua Промышленные товары

www.dm.donetsk.ua Детские товары

www.tochkatepla.com.ua Отопительная техника

www.electro-master.com.ua Электротовары

www.maranda.com.ua Одежда

www.aroma-life.com.ua Косметика

www.vin-avto.com.ua Автодетали

www.ollie-jewelry.com.ua Украшения

www.petite.com.ua Косметика

www.myweddingday.com.ua Все для свадьбы

www.deteplo.com.ua Отопительная техника

www.energymarket.com.ua Электротехника

www.cycleband.com.ua Одежда для детей

www.abinzel.ru Генераторы

www.clean-joy.dn.ua Мыло ручной работы

www.tor2000.com.ua Ленточные станки

www.vincenzo-coffee.com.ua Чай и Кофе

www.cvm.dn.ua Ветцентр

www.vp-engineering.com.ua Электротехника

www.malishastik.com Игрушки, Одежда

www.b-art.com.ua Картины

www.avtozap4ast.com Автозапчасти

www.eis.dn.ua Электротехника

www.favoriteshop.com.ua Все для шитья

www.puzzle-tree.com Головоломки

www.dochenka.com.ua Детские товары

www.konduchok.kiev.ua Кондиционеры

www.virtual.dn.ua Компьютерная техника

www.mona-liza.dn.ua Постельное белье

www.phantom-stab.ru Стабилизаторы напряжения

www.phantom-stab.com.ua Стабилизаторы напряжения

www.stroyson.com.ua Стройматериалы

Контакты:

E-mail: [email protected]

Скайп: sushkovaav

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