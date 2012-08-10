Услуги — html верстка страниц (doctype xhtml 1.0), web-программирование. Качественно.

Стоимость — начинается от 2000 руб. за страницу в случае верстки и от 10000 руб. в случае web-программирования.

Мелкие скрипты, грабберы, автоматизация набивки контента и тому подобное — от 3000 руб.

При меньшей стоимости, пожалуйста, не тратьте ваше и мое время.

* в случае качественной поддержки верстки под 5.xx IE и Opera v

предоплата — 50% — обязательна.

при программировании — нормальное ТЗ обязательно,

при верстке — просьба ознакомиться с принципами работы по адресу http://asweb.ru/services/layout/.

ps. верстка не является специализацией, но наиболее интересна. специальность — 2204 (программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем)