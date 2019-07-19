asyavolter

Дизайн, верстка, предпечатная подготовка, векторизация изображений, фотопривязки.
Работаю в рекламной компании и помогаю своим заказчикам реализовать самые разные идеи.
От визиток, листовок, буклетов, наклеек, открыток, блокнотов, этикеток, ценников и до плакатов, баннеров, флагов, дизайна и фотопривязок входных групп, объемных букв, вывесок, промо-материалов(ланьярды, футболки, кружки, ручки, бейсболки и т.д.).
Предлагаю вместе сформировать четкую задачу и выполнить ее, проконсультирую по всем вопросом касающимся полиграфии и рекламного производства.
Действие аккаунта приостановлено!