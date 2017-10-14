2d анимация, рекламные ролики, Анимация логотипов, SEO-оптимизация, Создание и Администрирование сайтов

Имел опыт работы с хостингами. Создал свой собственный хостинг на собственном сервере с помощью CentOS(Linux) по адресу amtor.net. Спустя полтора года, закрыл за неимением ресурсов для расширения штата.

На этом же хостинге создавал собственные сайты на популярных CMS (Wordpress, Joomla, OpenCart, InstantCMS) и других. Создавал дизайн, правил код и оптимизировал самостоятельно.

Также немного зарабатывал на созданиях сайтов, интернет-магазинов,SEO и администрировании их же.

Имею опыт работы на своем собственном канале c мультиками на котором можно увидеть мои работы:

Видео:

https://www.youtube.com/watch?v=LQt8KzMtUxU

https://www.youtube.com/watch?v=rJSqGFkFlQE

https://www.youtube.com/watch?v=NnMjDzz3J8o

Мой канал: https://www.youtube.com/channel/UCjYpnz-WhLrDo8gRLfpc1OQ

Создаю все мультики своими силами. Специального образования не имею, самоучка. Имею опыт работы с такими программами: Moho"Anime Studio", "Adobe Premiere","Adobe Illustrator ", "Adobe Photoshop", "Adobe Audition " и т.д., с помощью которых и создаю свои мультики.

Очень нравится работать и развиваться именно в этой сфере.

Опыт работы в программах: