at0mdenis1

Денис Канунников at0mdenis1

 
36 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
2d анимация, рекламные ролики, Анимация логотипов, SEO-оптимизация, Создание и Администрирование сайтов

Имел опыт работы с хостингами. Создал свой собственный хостинг на собственном сервере с помощью CentOS(Linux) по адресу amtor.net. Спустя полтора года, закрыл за неимением ресурсов для расширения штата.

На этом же хостинге создавал собственные сайты на популярных CMS (Wordpress, Joomla, OpenCart, InstantCMS) и других. Создавал дизайн, правил код и оптимизировал самостоятельно. 

Также немного зарабатывал на созданиях сайтов, интернет-магазинов,SEO и администрировании их же.

Имею опыт работы на своем собственном канале c мультиками на котором можно увидеть мои работы:

Видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=LQt8KzMtUxU

https://www.youtube.com/watch?v=rJSqGFkFlQE

https://www.youtube.com/watch?v=NnMjDzz3J8o

Мой канал: https://www.youtube.com/channel/UCjYpnz-WhLrDo8gRLfpc1OQ

Создаю все мультики своими силами. Специального образования не имею, самоучка. Имею опыт работы с такими программами: Moho"Anime Studio", "Adobe Premiere","Adobe Illustrator ", "Adobe Photoshop", "Adobe Audition " и т.д., с помощью которых и создаю свои мультики. 

Очень нравится работать и развиваться именно в этой сфере.

Опыт работы в программах:

  • SEO (3 года опыта)
  • HTML (5 лет опыта)
  • CSS (5 лет опыта)
  • Exel (6 лет опыта)
  • Adobe Photoshop (6 лет опыта)
  • Adobe Premiere (3 года опыта)
  • Adobe Audition (2 года опыта)
  • Adobe ILLUSTRATOR (1 год опыта)
  • Adobe After Effects (2 года опыта)
  • Moho Anime Studio (3 года опыта)
  • Poser PRO (1 год опыта)
  • OBS Studio (1 год опыта)
  • Explaindio (1 год опыта)
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