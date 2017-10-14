Имел опыт работы с хостингами. Создал свой собственный хостинг на собственном сервере с помощью CentOS(Linux) по адресу amtor.net. Спустя полтора года, закрыл за неимением ресурсов для расширения штата.
На этом же хостинге создавал собственные сайты на популярных CMS (Wordpress, Joomla, OpenCart, InstantCMS) и других. Создавал дизайн, правил код и оптимизировал самостоятельно.
Также немного зарабатывал на созданиях сайтов, интернет-магазинов,SEO и администрировании их же.
Имею опыт работы на своем собственном канале c мультиками на котором можно увидеть мои работы:
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=LQt8KzMtUxU
https://www.youtube.com/watch?v=rJSqGFkFlQE
https://www.youtube.com/watch?v=NnMjDzz3J8o
Мой канал: https://www.youtube.com/channel/UCjYpnz-WhLrDo8gRLfpc1OQ
Создаю все мультики своими силами. Специального образования не имею, самоучка. Имею опыт работы с такими программами: Moho"Anime Studio", "Adobe Premiere","Adobe Illustrator ", "Adobe Photoshop", "Adobe Audition " и т.д., с помощью которых и создаю свои мультики.
Очень нравится работать и развиваться именно в этой сфере.
Опыт работы в программах:
- SEO (3 года опыта)
- HTML (5 лет опыта)
- CSS (5 лет опыта)
- Exel (6 лет опыта)
- Adobe Photoshop (6 лет опыта)
- Adobe Premiere (3 года опыта)
- Adobe Audition (2 года опыта)
- Adobe ILLUSTRATOR (1 год опыта)
- Adobe After Effects (2 года опыта)
- Moho Anime Studio (3 года опыта)
- Poser PRO (1 год опыта)
- OBS Studio (1 год опыта)
- Explaindio (1 год опыта)
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