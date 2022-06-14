Веб дизайн (UI/UX, лендинги, интернет магазины, корпоративные сайты). Верстка на Тильде
Знаю, вам нужна не просто красивая картинка, а эффективный дизайн :)
Я постараюсь рассказать о себе, продемонстрировать мои секреты, затем предоставить их в виде портфолио. Ознакомиться в возможный момент всеми навыками, которые я укажу далее:
- У меня есть необычные, креативные решения , которые можно в нужный момент переместить в графический редактор для решения ваших задач.
- На случай когда не получается понять какой дизайн вам нужен, у меня есть методы решения всех возникающих проблем
Junio-designer
5 успешно выполненных макетов интернет-магазинов
15 эффективных лендингов
6 многостраничных сайтов компаний
Я против войны в Украине!