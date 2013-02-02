Не думал ни гадал, что придется ещё в своей жизни работать на кого то...

Считаю, себя умным человеком.

Добился всего чего хотел... Теперь начинаю всё с начало.

Опыт работы:

1. Преподаватель в лицеи (информатика)

2. Программист в отд. департамента охраны

3. Собственник магазина (компьютерной техники)

4. Зам. директора ОДО "Экспертцентр" (Информационно-правовая система)

5. Последние три года оптовые продажи с/х продукции.р

6. Актер в театре

Большой опыт в ведение переговоров.

Прочел очень много книг.

Думаю что могу быть хорошим рерайтером.