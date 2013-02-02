Не думал ни гадал, что придется ещё в своей жизни работать на кого то...
Считаю, себя умным человеком.
Добился всего чего хотел... Теперь начинаю всё с начало.
Опыт работы:
1. Преподаватель в лицеи (информатика)
2. Программист в отд. департамента охраны
3. Собственник магазина (компьютерной техники)
4. Зам. директора ОДО "Экспертцентр" (Информационно-правовая система)
5. Последние три года оптовые продажи с/х продукции.р
6. Актер в театре
Большой опыт в ведение переговоров.
Прочел очень много книг.
Думаю что могу быть хорошим рерайтером.
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Стихи, Песни и Проза
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