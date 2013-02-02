atakanto

Алексей atakanto

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Не думал ни гадал, что придется ещё в своей жизни работать на кого то...

Считаю, себя умным человеком.

Добился всего чего хотел... Теперь начинаю всё с начало.

Опыт работы:

1. Преподаватель в лицеи (информатика)

2. Программист в отд. департамента охраны

3. Собственник магазина (компьютерной техники)

4. Зам. директора ОДО "Экспертцентр" (Информационно-правовая система)

5. Последние три года оптовые продажи с/х продукции.р

6. Актер в театре

Большой опыт в ведение переговоров.

Прочел очень много книг.

Думаю что могу быть хорошим рерайтером.

Стихи, Песни и Проза
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от $50
от 1 дня
#2894
Копирайтинг
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#12338