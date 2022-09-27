Веб-разработчик года

Обо мне

Привет, друзья!

Меня зовут Казбек Атаев.

Я искренне люблю веб-разработку и интернет-маркетинг, активно изучаю новые стандарты, а в свободное время делюсь своим опытом.

Живу в Германии. Мой личный сайт https://www.weblancer.net/users/atakazata/

Почему клиенты выбирают меня:

+ 1 место по рейтингу в категории "Веб-разработка"

+ 1 место в Премии фрилансеров "Золотое Копье" 2019 и 2018 в категории "Веб-разработка" и "Веб-дизайн"

+ готов приступить сегодня

+ всегда довожу дело до конца

+ не нарушаю сроков

+ удобные способы оплаты.

+ всегда на связи WhatsApp, Telegram, Vk