Веб-разработчик года
Обо мнеВНИМАНИЕ – Пишите мне на e-mail [email protected]
Привет, друзья!
Меня зовут Казбек Атаев.
Я искренне люблю веб-разработку и интернет-маркетинг, активно изучаю новые стандарты, а в свободное время делюсь своим опытом.
Живу в Германии. Мой личный сайт https://www.weblancer.net/users/atakazata/
Почему клиенты выбирают меня:
+ 1 место по рейтингу в категории "Веб-разработка"
+ 1 место в Премии фрилансеров "Золотое Копье" 2019 и 2018 в категории "Веб-разработка" и "Веб-дизайн"
+ готов приступить сегодня
+ всегда довожу дело до конца
+ не нарушаю сроков
+ удобные способы оплаты.
+ всегда на связи WhatsApp, Telegram, Vk