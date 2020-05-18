мне нравится создавать новые образы, рисунки и окружать свою жизнь творчеством и практичностью. И на любой должности я стараюсь этому придерживаться
Цифровой дизайн похож на живопись, только краски никогда не сохнутЯ дизайнер логотипов. Интересуюсь фотографиями и тому подобное. Помогу работодателям создавать логотипы и дизайн вашем сайту или соц.сетям . Больше всего люблю разговаривать с коллегами . Следую принципу «Откладывая свои сегодняшние дела на завтра, вы перегружаете свое будущее. Для каждого дня есть своя забота».
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