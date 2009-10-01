Переводчик японского и английского языков

Основные навыки

Свободное владение японским и английским языком, опыт работы в интернациональной среде,устный последовательный перевод, письменный перевод, локализация сайтов,Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Internet Explorer, Adobe Photoshop

Опыт работы

Октябрь 2010 по настоящий момент

переводчик фрилансер японского и английского языков

перевод документов, локализация сайтов.

Июль 2012 — Август 2012

TBS (Tokyo Broadcasting System) (Беларусь, http://www.tbs.co.jp/) — СМИ

координатор и переводчик проекта по Беларуси

последовательный перевод интервью, бронирование гостиниц, билетов, организация деловых встреч, обработка документов.

Август 2011 — Сентябрь 2011

HAYS (Япония, hays.co.jp(hays.ru)) — Подбор и обучение персонала

6 недель интернатуры в токийском офисе компании HAYS Specialist Recruitment качестве sales support. В обязанности входило работа с базами данных, cold calling, деловая переписка.

Образование

2007 - 2012

Минский Государственный Лингвистический Университет

переводческий

2010 -2011

Университет Сайтама (Стипендия Министерства Культуры и Образования Японии)

экономический

10.2009 -12.2009

Кансайский международный центр ( Осака, стипендия Japan Foundation)

перевод

Знание языков

Русский — родной

Английский — свободно владею

Японский — свободно владею