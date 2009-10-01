Основные навыки
Свободное владение японским и английским языком, опыт работы в интернациональной среде,устный последовательный перевод, письменный перевод, локализация сайтов,Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Internet Explorer, Adobe Photoshop
Опыт работы
Октябрь 2010 по настоящий момент
переводчик фрилансер японского и английского языков
перевод документов, локализация сайтов.
Июль 2012 — Август 2012
TBS (Tokyo Broadcasting System) (Беларусь, http://www.tbs.co.jp/) — СМИ
координатор и переводчик проекта по Беларуси
последовательный перевод интервью, бронирование гостиниц, билетов, организация деловых встреч, обработка документов.
Август 2011 — Сентябрь 2011
HAYS (Япония, hays.co.jp(hays.ru)) — Подбор и обучение персонала
6 недель интернатуры в токийском офисе компании HAYS Specialist Recruitment качестве sales support. В обязанности входило работа с базами данных, cold calling, деловая переписка.
Образование
2007 - 2012
Минский Государственный Лингвистический Университет
переводческий
2010 -2011
Университет Сайтама (Стипендия Министерства Культуры и Образования Японии)
экономический
10.2009 -12.2009
Кансайский международный центр ( Осака, стипендия Japan Foundation)
перевод
Знание языков
Русский — родной
Английский — свободно владею
Японский — свободно владею