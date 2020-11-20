UX/UI Веб-дизайнер
Junior web-дизайнер
Развиваюсь в областях программного и веб-дизайна, UX/UI дизайна, прототипирования.
Активно работаю с Photoshop, Illustrator, Dimension, Figma. Есть опыт работы в Animate, XD.
Опыт:
• Работа в геймдеве - знание геймдизайна (взаимодействие пользователя и
интерфейса, механик; основы психологии и логики), пиксель арт;
• 7 лет частных уроков изобразительного искусства.
Личные качества:
Пунктуален, трудолюбив, прямолинеен, вежлив, не страдаю от эффекта
Даннинга — Крюгера. Не берусь за работу, которую не смогу сделать.
Имеется статус самозанятого.
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