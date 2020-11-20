UX/UI Веб-дизайнер

Junior web-дизайнер

Развиваюсь в областях программного и веб-дизайна, UX/UI дизайна, прототипирования.

Активно работаю с Photoshop, Illustrator, Dimension, Figma. Есть опыт работы в Animate, XD.

Опыт:

• Работа в геймдеве - знание геймдизайна (взаимодействие пользователя и

интерфейса, механик; основы психологии и логики), пиксель арт;

• 7 лет частных уроков изобразительного искусства.

Личные качества:

Пунктуален, трудолюбив, прямолинеен, вежлив, не страдаю от эффекта

Даннинга — Крюгера. Не берусь за работу, которую не смогу сделать.

Имеется статус самозанятого.