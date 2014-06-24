Александр Тимофеев atdizainatdizain
43 годаРоссия/Старый Оскол
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Уникальность, качество, порядочность!
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Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Гидрозо202 просмотра
- Федерация Дзюдо и Самбо им. А. Невского318 просмотров
- Юнтел191 просмотр
- 600dpi188 просмотров
- Seo Brothers145 просмотров
- Волна Удовольствия183 просмотра
- Marsh&Wilts276 просмотров
- Оптоком157 просмотров
- Protectia143 просмотра
- Apple Green213 просмотров
- 33 BEK167 просмотров
- K-mod159 просмотров
Дизайн продукции
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Фирменный стиль
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