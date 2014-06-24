atdizain

Александр Тимофеев atdizain

 
43 годаРоссия/Старый Оскол
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Уникальность, качество, порядочность!

уникально, качественно, недорого, красиво, умно, выгодно, круто, отлично

Портфолио
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Дизайн продукции
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Фирменный стиль
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