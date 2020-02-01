atiana

Татьяна atiana

 
41 годРоссия/Уфа
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Создание и продвижение бизнеса в соцсетях

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опыт и навыки

в ВКонтакте:

  • обязательное составление стратегии,
  • создание+настройка+миним оформление,
  • автоматизация/геймификация сообщества,
  • настройка таргетированной рекламы в ВК (обучаюсь).
Инстаграм:

  • обязательное составление стратегии,
  • создание профиля,
  • бизнес профиля с привязкой к ФБ,
  • бесплатные методы продвижения,
  • Таргет в ФБ есть знания - практики не было.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
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4 года в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
4 года назад
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Спасибо Татьяне за качественно выполненную работу!
Хорошо поработали. Я видела четкое подробное задание. Выполнила его и сразу получила оплату 😀 это все очень приятно.
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