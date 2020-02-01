Создание и продвижение бизнеса в соцсетях
опыт и навыки
в ВКонтакте:
- обязательное составление стратегии,
- создание+настройка+миним оформление,
- автоматизация/геймификация сообщества,
- настройка таргетированной рекламы в ВК (обучаюсь).
- обязательное составление стратегии,
- создание профиля,
- бизнес профиля с привязкой к ФБ,
- бесплатные методы продвижения,
- Таргет в ФБ есть знания - практики не было.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
4 года назад
Спасибо Татьяне за качественно выполненную работу!
Ответный отзыв
Хорошо поработали. Я видела четкое подробное задание. Выполнила его и сразу получила оплату 😀 это все очень приятно.