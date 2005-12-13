atis-commander

Миссией компании является обеспечение потребности в разработке, внедрении и сопровождении комплексных программных продуктов, автоматизирующих критичные бизнес-процессы в различных областях промышленности, производства и сферы услуг.

Компания Атис призвана обеспечить основу для успешного развития бизнеса наших клиентов за счет поднятия на качественно более высокий уровень управляемости, эффективности, надежности и защищенности всей информационной инфраструктуры заказчика в комплексе.