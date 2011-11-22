Комплексные услуги
* Офис под ключ!
* Восстановление ИТ-инфраструктур
* Инсталяция и обслуживание ИТ-инфраструктур
* Перевод рабочих мест с Windows на Linux - системы, что избавит Вас от проблем с лицензированием рабочих мест, и позволит сэкономить немалые средства!
* Перенос информационных ресурсов (почтовых серверов и сайтов) с внешних на внутренние сервера, что обеспечит централизацию Ваших ИТ-ресурсов, и избавит Вас от лишних затрат!
Специализированные услуги
* Разграничение прав доступа в локальных сетях
* Консультации в области информационных технологий
Инсталяция и обслуживание
* Рабочих мест (Linux / Windows)
* Серверов (Unix / Linux / Windows)
Проектирование и инсталяция
* Сетей передачи данных (Монтаж СКС)
* Систем Интернет - теле-радио вещания
Проектирование и разработка
* Автоматизированных информационных систем
* Автоматизированных систем управления (АСУ)
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