Все виды услуг в сфере ИТ!

Комплексные услуги

* Офис под ключ!

* Восстановление ИТ-инфраструктур

* Инсталяция и обслуживание ИТ-инфраструктур

* Перевод рабочих мест с Windows на Linux - системы, что избавит Вас от проблем с лицензированием рабочих мест, и позволит сэкономить немалые средства!

* Перенос информационных ресурсов (почтовых серверов и сайтов) с внешних на внутренние сервера, что обеспечит централизацию Ваших ИТ-ресурсов, и избавит Вас от лишних затрат!

Специализированные услуги

* Разграничение прав доступа в локальных сетях

* Консультации в области информационных технологий

Инсталяция и обслуживание

* Рабочих мест (Linux / Windows)

* Серверов (Unix / Linux / Windows)

Проектирование и инсталяция

* Сетей передачи данных (Монтаж СКС)

* Систем Интернет - теле-радио вещания

Проектирование и разработка

* Автоматизированных информационных систем

* Автоматизированных систем управления (АСУ)