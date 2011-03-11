Will design for food!

Предлагаю Вам широчайший спектр услуг от разработки дизайна полиграфии до авторского исполнения логотипа и фирменного стиля. По вашему желанию, могу изготовить логотип «с нуля» или скорректировать уже имеющийся, обновив элементы его оформления или изменив общую стилистику. Профессиональный дизайн фирменного стиля, логотипов, упаковки, наружной рекламы, полиграфии и разработка брендбуков, создание иллюстраций и обработка фотографий по доступной цене! Работы смотрите в портфолио!