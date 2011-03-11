Will design for food!
Предлагаю Вам широчайший спектр услуг от разработки дизайна полиграфии до авторского исполнения логотипа и фирменного стиля. По вашему желанию, могу изготовить логотип «с нуля» или скорректировать уже имеющийся, обновив элементы его оформления или изменив общую стилистику. Профессиональный дизайн фирменного стиля, логотипов, упаковки, наружной рекламы, полиграфии и разработка брендбуков, создание иллюстраций и обработка фотографий по доступной цене! Работы смотрите в портфолио!
Портфолио
- Меню для GQ Bar Asia400 просмотров
- Новогодний билборд для пивного бара Ultra's672 просмотра
- Ребрендинг коктейлей Dizzy345 просмотров
- Дизайн и вёрстка журнала365 просмотров
- Дизайн обложки школьных учебников3737 просмотров
- Дизайн пригласительного на День Рождения349 просмотров
- Листовка для рекламного агентства Lamp604 просмотра
- Дизайн календаря337 просмотров
- Дизайн тэйблтенса для ассоциации сомелье328 просмотров
- Дизайн меню ночного клуба3066 просмотров
- Дизайн десертного меню для ресторана Вобла344 просмотра
- Дизайн DVD диска музыкальной группы305 просмотров
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#1830
Наружная реклама
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от $80
от 5 дней
#1929
Дизайн продукции
нет отзывов
от $70
от 2 дней
#1982
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $80
от 3 дней
#2091
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $85
от 7 дней
#3115
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#4068
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $35
от 1 дня
#4087