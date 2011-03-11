atlantida999

Екатерина atlantida999

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Will design for food!

Предлагаю Вам широчайший спектр услуг от разработки дизайна полиграфии до авторского исполнения логотипа и фирменного стиля. По вашему желанию, могу изготовить логотип «с нуля» или скорректировать уже имеющийся, обновив элементы его оформления или изменив общую стилистику. Профессиональный дизайн фирменного стиля, логотипов, упаковки, наружной рекламы, полиграфии и разработка брендбуков, создание иллюстраций и обработка фотографий по доступной цене! Работы смотрите в портфолио!

Портфолио

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Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#1830
Наружная реклама
нет отзывов
от $80
от 5 дней
#1929
Дизайн продукции
нет отзывов
от $70
от 2 дней
#1982
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $80
от 3 дней
#2091
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $85
от 7 дней
#3115
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#4068
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $35
от 1 дня
#4087
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