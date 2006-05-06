atlyanovaaleksa

За плечами олимпиады по математике и физике(Всош, Сириус, Максвелла, Звезда, Саммат), монтаж поздравительных и прочих роликов, обработка от цветокора до ретуши. Плюсом фотошоп всего и вся. Пара курсов по питону и плюсам(на базе Сириуса и Степика), ещё и по робототехнике(Вега). Также хороший вкус, отличные оценки, банальная грамотность и энтузиазм. Могу погадать на рунах, провести дата анализ. В общем, на все руки от скуки. Если я чего-то и не знаю, то легко научусь!