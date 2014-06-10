Переводчик турецкого языка

Добрый день!

Спасибо, что просматриваете мой профиль.

Я выполняю переводы с турецкого на русский и с русского на турецкий быстро и качественно.

Образование - МГУ им. Ломоносова, факультет Институт Стран Азии и Африки, профиль "тюркология"

Победитель Всероссийской олимпиады по турецкому языку в 2014 году.

Имеется сертификат TOMER, подтверждающий знание турецкого языка, место сдачи экзамена - Анкарский государственный университет.

Если у вас возникли вопросы - обращайтесь по одному из удобных для Вас вариантов связи, указанных ниже, я с радостью Вам отвечу.

Всего доброго!

Любовь Бурцева

Контактная информация

Тел: 8 968 924 8636

Эл.почта: [email protected]

Skype: filismanul