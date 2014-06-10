Переводчик турецкого языка
Добрый день!
Спасибо, что просматриваете мой профиль.
Я выполняю переводы с турецкого на русский и с русского на турецкий быстро и качественно.
Образование - МГУ им. Ломоносова, факультет Институт Стран Азии и Африки, профиль "тюркология"
Победитель Всероссийской олимпиады по турецкому языку в 2014 году.
Имеется сертификат TOMER, подтверждающий знание турецкого языка, место сдачи экзамена - Анкарский государственный университет.
Если у вас возникли вопросы - обращайтесь по одному из удобных для Вас вариантов связи, указанных ниже, я с радостью Вам отвечу.
Всего доброго!
Любовь Бурцева
Контактная информация
Тел: 8 968 924 8636
Эл.почта: [email protected]
Skype: filismanul
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