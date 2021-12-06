Графический дизайнер, Иллюстратор
Я начинающий графический дизайнер, иллюстратор.
Навыки работы в таких программах, как Photoshop, Illustrator.
Сменила сферу деятельности около года назад.
Успела поработать верстальщиком, ретушером, иллюстратором, помогла оформить несколько проектов для друзей в разработке логотипов, создании стикеров, проработке персонажей для детских открыток и учебников.
Для меня важно развитие в данной сфере, в связи с чем, я проходила и прохожу курсы по повышению квалификации.
Чтобы связаться со мной как можно быстрее, можно написать мне в телеграм: @areuanasshole
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