Графический дизайнер, Иллюстратор

Я начинающий графический дизайнер, иллюстратор.

Навыки работы в таких программах, как Photoshop, Illustrator.

Сменила сферу деятельности около года назад.

Успела поработать верстальщиком, ретушером, иллюстратором, помогла оформить несколько проектов для друзей в разработке логотипов, создании стикеров, проработке персонажей для детских открыток и учебников.

Для меня важно развитие в данной сфере, в связи с чем, я проходила и прохожу курсы по повышению квалификации.

Чтобы связаться со мной как можно быстрее, можно написать мне в телеграм: @areuanasshole