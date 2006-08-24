atoi

Андрей Почекутов atoi

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Сделать сайт агенства недвижимости

    Образец: http://www.mian-realty.ru/ Требуется сайт с такой же функциональностью. Точно такая же навигация по разделам сайта ("Вы здесь", два меню сверху, в низу меню, меню слева не на всех страницах). Возможность простому пользователю (уровень Fckeditor) изменять и добавлять контент ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для сайта клуба

    Доброго дня, нужен дизайн для сайта спортивно развлекательного клуба «Куб». Заглавная страница с новостями, подразделы «Боулинг», «Бильярд», «Кафе», «Настольный футбол». Подразделы выполнены в основном стиле, но имеют свою «фишку» на ваш выбор, например фон кегли ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программа редактирования каталога продукции

    Программа должна предоставлять возможность вести каталог продукции, сгруппированный по категориям. У продукта может быть произвольное количество атрибутов. Какие атрибуты, из общего списка атрибутов, допустимы для продукта задается для каждого продукта. Экземпляр продукта характеризуется конкрентыми значениями атрибутов, ...

    Базы данных12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад