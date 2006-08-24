Образец: http://www.mian-realty.ru/ Требуется сайт с такой же функциональностью. Точно такая же навигация по разделам сайта ("Вы здесь", два меню сверху, в низу меню, меню слева не на всех страницах). Возможность простому пользователю (уровень Fckeditor) изменять и добавлять контент ...
- Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт16 лет назад
Доброго дня, нужен дизайн для сайта спортивно развлекательного клуба «Куб». Заглавная страница с новостями, подразделы «Боулинг», «Бильярд», «Кафе», «Настольный футбол». Подразделы выполнены в основном стиле, но имеют свою «фишку» на ваш выбор, например фон кегли ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт17 лет назад
Программа должна предоставлять возможность вести каталог продукции, сгруппированный по категориям. У продукта может быть произвольное количество атрибутов. Какие атрибуты, из общего списка атрибутов, допустимы для продукта задается для каждого продукта. Экземпляр продукта характеризуется конкрентыми значениями атрибутов, ...Базы данных12 заявокЗакрыт17 лет назад