Образец: http://www.mian-realty.ru/ Требуется сайт с такой же функциональностью. Точно такая же навигация по разделам сайта ("Вы здесь", два меню сверху, в низу меню, меню слева не на всех страницах). Возможность простому пользователю (уровень Fckeditor) изменять и добавлять контент ...