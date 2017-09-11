Создание сайтов под ключ, на бесплатных и платных CMS, создание сайта с нуля на PHP + MySQL + Bootstrap, интеграция API сервисов (смс, оплат)
HTML-верстка, создание сайтов: блога, сайта-визитки, форума, сайта фирмы и интернет-магазина. Так же создаю эксклюзивные сайты, такие как: обменный пункт, система управления клиентской базой, сайт для турфирмы и др.
Создание сайтов под ключ, на бесплатных и платных CMS с выводом на хостинг.
Создание умного сайта с нуля с готовым дизайном (заказывается у другого фрилансера) на PHP + MySQL + Bootstrap гарантирует уникальность и будет иметь весь необходимый функционал.
Интеграция интерфейсов и API сервисов, таких как смс-уведомлений, платёжных инструментов обеспечит онлайн осуществлять смс-рассылку о новых акциях, горячих предложениях, а платёжный инструмент позволит пользователям сайта совершать платежи онлайн.
Цены
Сайт Блог
- на бесплатном CMS и готовом шаблоне - от 50 до 250 WMZ;
- на бесплатном CMS и индивидуальном шаблоне - от 50 до 400 WMZ.
- на бесплатном CMS и готовом шаблоне - от 30 до 200 WMZ;
- на бесплатном CMS и индивидуальном шаблоне - от 50 до 300 WMZ.
- на бесплатном CMS и готовом шаблоне - от 50 до 300 WMZ;
- на бесплатном CMS и индивидуальном шаблоне - от 150 до 500 WMZ.
- на бесплатном CMS и готовом шаблоне - от 100 до 700 WMZ;
- на бесплатном CMS и индивидуальном шаблоне - от 150 до 1000 WMZ;
- на платном CMS - от 200 до 2000 WMZ;
- собственная разработка - от 300 до 3000 WMZ.
- на бесплатном CMS и готовом шаблоне - от 100 до 700 WMZ;
- на бесплатном CMS и индивидуальном шаблоне - от 150 до 800 WMZ;
- на платном CMS - от 200 до 3000 WMZ.
- собственная разработка - от 400 до 5000 WMZ.