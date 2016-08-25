atoll1

Сергей atoll1

 
61 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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  • На готовый сайт CMS Maxsite сверстать шаблон

    Необходимо  на сайт, который находится на CMS Maxsite, cверстать новый шаблон по PSD. По ходу настройки может быть понадобится помощь по настройке сайта. Макет шаблона на данный момент в разработке.  Шаблон делается адаптивный. Прошу ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание нового дизайна сайта

    Необходимо сделать новый дизайн для сайта по готовому прототипу. Тематика сайта - работа в партнёрских программах авторов видео курсов. Сайт создан на CMS Maxsite. Прошу указывать  цену и сроки выполнения задания.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Консультация по продвижению сайта поисковых системах

    Необходима консультация специалиста SEO по существующему проекту: юзабилити, структуре сайта и несколько других моментов.  Основная задача : увеличение посещаемости ресурса в поисковых системах.  Направление сайта: продажа обучающих видео курсов различной тематики.  Прошу указывать стоимость выполнения ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Редактирование ссылки в контенте страниц

    Необходимо изменить ссылку из абсолютной в относительную на каждой странице сайта, то есть, из ссылки http://domen.ru/pp/3d/dr16.php cделать /pp/3d/dr16.php. Задача таким образом заключена в том, чтобы убрать часть, а именно  http://domen.ru  Работа простая, но кропотливая. Страниц для работы ...

    PHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Создание нового дизайна сайта
Только положительные эмоции - замечательный человек, всем желаю таких надежных клиентов.)
Работа выполнена качественно. Спасибо ему за кропотливую работу и выполнение её на высоком уровне. При необходимости Михаил мог переделать макет исходя из новых задумок так, чтобы это выглядело ещё лучше. Приятно иметь дело со специалистом такого уровня! Всегда на связи, что очень важно при решении вопросов.
Ответный отзыв
redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$58
10 баллов
9 лет назад
Консультация по продвижению сайта поисковых системах
Отличный работодатель, приятное сотрудничество и своевременная оплата. Всем рекомендую.
Илья выполнил работу по аудиту в указанные сроки, указал на ошибки, ответил на дополнительные вопросы. Спасибо.
Ответный отзыв
sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Редактирование ссылки в контенте страниц
PHP
Приятная интересная работа. Спасибо за неё заказчику. К самому заказчику так же претензий нет.
Выполнение работы было качественным и в сроки.
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