Необходимо на сайт, который находится на CMS Maxsite, cверстать новый шаблон по PSD. По ходу настройки может быть понадобится помощь по настройке сайта. Макет шаблона на данный момент в разработке. Шаблон делается адаптивный. Прошу ...
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать новый дизайн для сайта по готовому прототипу. Тематика сайта - работа в партнёрских программах авторов видео курсов. Сайт создан на CMS Maxsite. Прошу указывать цену и сроки выполнения задания.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходима консультация специалиста SEO по существующему проекту: юзабилити, структуре сайта и несколько других моментов. Основная задача : увеличение посещаемости ресурса в поисковых системах. Направление сайта: продажа обучающих видео курсов различной тематики. Прошу указывать стоимость выполнения ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо изменить ссылку из абсолютной в относительную на каждой странице сайта, то есть, из ссылки http://domen.ru/pp/3d/dr16.php cделать /pp/3d/dr16.php. Задача таким образом заключена в том, чтобы убрать часть, а именно http://domen.ru Работа простая, но кропотливая. Страниц для работы ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад