Работа выполнена качественно. Спасибо ему за кропотливую работу и выполнение её на высоком уровне. При необходимости Михаил мог переделать макет исходя из новых задумок так, чтобы это выглядело ещё лучше. Приятно иметь дело со специалистом такого уровня! Всегда на связи, что очень важно при решении вопросов.