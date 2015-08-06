atollo

Александр atollo

 
39 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка уникальных решений для ваших сайтов, качественно и в срок

Создаю качественный, современный, продающий дизайн, веб сайт под ключ, разработка app ios и android 

Мои верные контакты: 

skype – atollo.555  

e-mail – [email protected]

Опыт работы свыше 6-ти лет

Реализовано более 400 проектов

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