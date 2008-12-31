atorero

Козлов Александр atorero

 
36 летРоссия/Архангельск
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Фотография, репортаж, юридические консультации

- Фоторепортаж (концерты, мероприятия, фото для журналов и прессы), рекламная, предметная фотография, съемка интерьера.

- Обработка и ретушь фотографий.

- Юридические консультации, помощь в составлении документов.

- HTML-вёрстка.

Примеры работ можно найти на сайте.

Конкретные условия, цены и сроки обговариваются индивидуально. Предельная гибкость.

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