Фотография, репортаж, юридические консультации
- Фоторепортаж (концерты, мероприятия, фото для журналов и прессы), рекламная, предметная фотография, съемка интерьера.
- Обработка и ретушь фотографий.
- Юридические консультации, помощь в составлении документов.
- HTML-вёрстка.
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