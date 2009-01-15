Программист 1С 8

Навыки:

- сертификаты 1С:Специалист (Платформа 8, УТ 8, УПП 8, БУ 8);

- опыт работы с конфигурациями Управление производственным предприятием (начиная с версии 1.0 для 1С 8.0), Управление торговым предприятием, Управление торговлей, Бухгалтерия для Украины, Управление автотранспортом, Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для России, Управ-ление проектным офисом, Налог на рекламу, Конвертация данных;

- опыт работы с конфигурациями в файловом и серверном варианте (MS SQL Server, PostgreSQL), web-расширение, хранилище конфигурации (групповая разработка);

- специализация обслуживаемых клиентов: проектная деятельность в отрасли телекоммуникаций, торговля продукцией машиностроения, производство и продажа мебели, производство тормозных колодок, разработка и внедрение программно-технических комплексов в ресторанном и гостиничном бизнесе, транспортная служба, сельское хозяйство;

- при групповой разработке использовал Jira, TrackStudio, GNU/GPL bugtracker’ы (Mantis, Bugzilla).